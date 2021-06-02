Владивосток, , 04:30 — REGNUM Детский мобильный технопарк отправился в научное «турне» по городам и селам Приморья — инженерные каникулы стартовали в пришкольных лагерях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В течение двух месяцев «инженерных каникул» сотрудники мобильного технопарка посетят 11 населенных пунктов, где проведут для школьников занятия инженерно-технической направленности.

«Дети научатся управлять квадрокоптером, проходить полосу препятствий и доставлять грузы, а также освоят печать именных брелоков на 3D-принтере, снимут короткие видеоролики и дополнят их виртуальной реальностью», — рассказала руководитель детского мобильного технопарка Елизавета Гапликова.

С начала года наставники Детско-юношеского центра Приморья провели занятия в 40 школах на 14 территориях региона. Работа проходит в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Всего в регионе работают два «Кванториума»: стационарный во Владивостоке на базе городского Дворца детского творчества и мобильный, представляет собой фургон с мебелью и необходимым оборудованием.

Передвижной технопарк ведет деятельность на постоянной основе в десяти муниципалитетах: Спасске-Дальнем, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, Уссурийске, Кавалеровском, Пожарском, Хасанском районах, а также Лазовском и Тернейском округах. Кроме того, специалисты проводят краткосрочные образовательные программы и мастер-классы в других городах и районах.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 мая оценил возможности нового детского технопарка «Кванториум» в Новоуральске. Здесь уже сейчас есть всё необходимое для того, чтобы не просто увлечь школьников наукой, инженерией и инновациями, но и начать готовить кадры для самых передовых предприятий Свердловской области.