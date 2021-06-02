Багдад, , 04:27 — REGNUM Грибковое заболевание мукормикоз, известное как «черная плесень», стало причиной смерти двоих человек в провинции Ди-Кар на юге Ирака. Об этом 2 июня передал телеканал Rudaw со ссылкой на местные власти.

Оба летальных исхода зарегистрированы в городе Насирия. Они связаны с осложнениями, которую вызывала коронавирусная инфекция. Всего на территории населенного пункта было выявлено четыре случая заболевания мукормикозом.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в египетской провинции Шаркия зафиксировали семь случаев заболевания «черной плесенью».

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