Пекин, , 04:16 — REGNUM Использование детских сидений безопасности стало обязательным в недавно пересмотренном законе Китая о защите несовершеннолетних, который вступил в силу с 1 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Закон о защите несовершеннолетних предусматривает, что родители или другие опекуны несовершеннолетних должны принимать меры, включая установку детских сидений безопасности и обучение своих несовершеннолетних детей соблюдению правил дорожного движения для защиты несовершеннолетних от дорожно-транспортных происшествий.

Это положение также послужит руководством для пересмотра закона о безопасности дорожного движения и уточнения местных правил защиты несовершеннолетних, сказал политический советник, специализирующийся на правовых вопросах Чжу Чжэнфу.

Эксперты предполагают, что помимо сидений безопасности для обеспечения безопасности дорожного движения для детей необходимы усилия семей, школ, дорожных служб, регулирующих органов рынка и других сторон.