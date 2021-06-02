Пекин, , 04:14 — REGNUM Китай заявил, что первая партия китайских вакцин, поставляемых для COVAX, официально сошла с производственной линии, что является еще одним важным доказательством решимости Китая сделать свои вакцины от COVID-19 доступными по всему миру, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь сделал эти замечания во время ежедневного пресс-брифинга после того, как первая партия вакцины Sinopharm для COVAX официально сошла с производственной линии 31 мая.

Китай всегда поддерживал COVAX и решил предоставить 10 млн доз вакцин от COVID-19 для инициативы COVAX. Соответствующие компании делают все возможное для обеспечения поставок вакцин, отметил Ван.

Китай продолжит оказывать поддержку предприятиям в укреплении связи и координации со спонсорами COVAX и продолжит вносить вклад Китая в глобальную борьбу с пандемией в ближайшее время, сказал пресс-секретарь.

Напомним, что аббревиатура COVAX означает «Глобальный доступ к вакцинам против COVID-19». Это инициатива, призванная обеспечить равный доступ к вакцинам по всему миру.