Лос-Анджелес, США, , 04:14 — REGNUM Крис Хемсворт объявил об окончании съёмок кинокомикса «Тор: Любовь и гром». Публикацию он разместил 2 июня на своей странице в Instagram.

Актёр выложил фото, на котором он запечатлён вместе с режиссёром Тайкой Вайтити, одетым в костюм для захвата движений. «Фильм будет чертовски сумасшедшим и смешным», — написал Хемсворт, поблагодарив за проделанную работу всех актёров и других членов команды проекта.

https://www.instagram.com/p/CPmF6gopEqE/

Напомним, премьера четвёртого фильма про Тора запланирована на 5 мая 2022 года. Кроме Криса Хемсворта в нём также снимаются Тесса Томпсон, Натали Портман, Кристиан Бэйл, Крис Пратт, Дэйв Батиста и другие. Тайка Вайтити исполнит в «Тор: Любовь и гром» роль кронанского гладиатора Корга.

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