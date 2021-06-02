Пекин, , 04:10 — REGNUM Китай начал реализацию двенадцати новых мер по управлению дорожным движением для повышения качества и эффективности соответствующих услуг, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Новые меры, реализуемые по просьбе Министерства общественной безопасности КНР, включают в себя оптимизацию предметов и процедур экзаменов на вождение, облегчение доступа грузовых автомобилей на городские дороги, а также пилотную программу выдачи цифровых водительских удостоверений.

Был принят ряд других мер для решения проблем с парковкой в городских районах, обеспечения более легкого доступа к услугам по управлению дорожным движением для пожилых граждан и расширения спектра услуг по управлению дорожным движением в режиме онлайн.

Пилотная программа цифровых водительских прав стартовала в Тяньцзине, Чэнду и Сучжоу. Около 180 000 человек там получили свои цифровые водительские права через официальное мобильное приложение для управления дорожным движением.