Хабаровск, , 04:08 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе рабочей встречи с председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной обсудил планы выпуска Банком России в 2022—2025 годах модернизированных банкнот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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От имени жителей Хабаровского края Дегтярёв попросил не изменять внешний вид пятитысячной банкноты с изображением видов Хабаровска.

«Сегодня на ней изображен памятник графу Муравьеву-Амурскому — человеку, который присоединил земли Дальнего Востока к России, а также мост через Амур. Конечно, мы гордимся этим. И планы Центробанка по изменению дизайна многих расстроили», — сказал хабаровский глава.

После разговора Набиуллина заверила, что до 2030−2035 года банкноты с изображением видов Хабаровска сохранятся в обращении и будут выпускаться наравне с новыми купюрами в пять тысяч рублей, на которых появятся изображения Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре уральских эксперта вошли в состав экспертной группы по выбору изображения Екатеринбурга для банкноты в 5 тыс. рублей.