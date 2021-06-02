Богота, , 04:13 — REGNUM Нижняя палата (представителей) парламента Колумбии 1 июня проголосовала против отставки министра национальной обороны Диего Молано. Об этом пресс-служба палаты сообщает на её странице в социальной сети Twitter.

«Предложение вынести вотум недоверия министру обороны Диего Молано отклонено», — говорится в сообщении. Против отставки Молано проголосовали 109 законодателей, за отставку — 36.

Ранее против отставки Молано с поста министра проголосовала верхняя палата (Сенат) парламента Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, ООН призвала провести в Колумбии независимое расследование по поводу жертв разгона демонстраций, проходящих в стране с 28 апреля. По заявлению оппозиции, Молано лично несёт ответственность за насилие со стороны полиции, в результате которого в стране пострадали более 2,2 тыс. человек и не менее 50 — погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН требует расследовать смерти демонстрантов в Колумбии