Ляонин, Китай, , 04:06 — REGNUM Спасатели обнаружили тело одной жертвы крушения рыболовецкого судна в Желтом море у берегов Китая, в результате которой пропали без вести семь человек на прошлой неделе, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Лодка перевернулась в водах провинции Ляонин на северо-востоке Китая 25 мая. Власти города Дунган в Ляонине заявили, что нашли тело в 15:48 по Пекину 31 мая и подтвердили, что это был один из пропавших членов экипажа.

Власти направили вертолет и десятки спасательных судов в помощь проходящим мима коммерческим судам, для оказания помощи в спасательных работах на площади, превышающей 115 квадратных морских миль.

Спасателям удалось вытащить лодку из воды и откачать воду 31 мая, но не удалось найти никого из пропавшего персонала внутри, хотя еще не окончено исследование складской каюты. Тело жертвы было найдено в близлежащих водах. Поисковые работы продолжаются.