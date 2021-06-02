Лос-Анджелес, США, , 04:03 — REGNUM Создатели боевика-триллера «Судная ночь навсегда» (The Forever Purge) выпустили серию новых постеров. Изображения были опубликованы 2 июня на портале Comicbook.

Изображения дают понять, что в новой картине участники «чисток» будут носить маски, как и в предыдущих фильмах серии. Сюжет фильма расскажет о том, как на фоне начавшегося хаоса и распада США две семьи вынуждены будут объединиться, чтобы дать отпор банде «чистильщиков». В этот раз злодеи решают, что «Судная ночь» не должна закончится с наступлением утра.

https://twitter.com/ComicBookNOW/status/1399879139939655680

Картину «Судная ночь навсегда» начнут показывать в российских кинотеатрах 1 июля 2021 года. Снял её режиссёр Эверардо Валерио Гоут.

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