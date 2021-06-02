Пекин, , 04:02 — REGNUM Китай разрешил иностранным инвесторам открывать развлекательные заведения на материковой части Китая, сняв ограничения на долю иностранных инвестиций, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Согласно опубликованному недавно Министерством культуры и туризма КНР циркуляре, опубликованном, для открытия развлекательного заведения иностранные инвесторы должны подать заявку в административные департаменты культуры и туризма провинциального уровня, говорится в циркуляре.

Заявочные документы и условия для создания и процедуры соответствуют тем, которые предусмотрены для внутренних инвесторов, добавил он.