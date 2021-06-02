Пекин, , 03:58 — REGNUM Китайские власти призвали улучшить нравственное воспитание, спортивные и культурные мероприятия для учащихся начальных и средних школ, а также дошкольников в сельских районах, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

На недавней видеоконференции власти подчеркнули необходимость воспитания нравственного характера и создания прекрасного образа жизни среди сельских детей. Участники конференции настоятельно призвали предпринять усилия по повышению роли добровольцев в проведении различных мероприятий для детей.

Конференция была организована Главным управлением Центральной комиссии по руководству культурным и этическим прогрессом Китая.