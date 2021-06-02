Пекин, , 03:56 — REGNUM Главное таможенное управление Китая сообщило о 81 партии импортированных детских товаров, которые были признаны небезопасными или некачественными, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Продукты, проверенные в период с июня 2020 года по май 2021 года, включают детскую одежду, игрушки, зубные щетки, обувь, пустышки и бутылочки от таких брендов, как H&M, GAP и Zara.

Управление подробно описало риски безопасности данных товаров в своем онлайн-заявлении, призвав к дальнейшим усилиям по предотвращению притока некачественных продуктов и защите интересов потребителей.

Некачественная продукция была уничтожена или возвращена в соответствии с законами и правилами, говорится в сообщении управления.