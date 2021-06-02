Вроцлав, Польша, , 03:54 — REGNUM Первый контрольный матч между сборными России и Польши по футболу завершился вничью — 1:1. Первый гол уже на четвёртой минуты забил польский нападающий Якуб Сверчок, ответный гол в ворота поляков на 21-й минуте вернул российский защитник Вячеслав Караваев.

Встреча состоялась в польском Вроцлаве. Комментируя исход игры, главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил целеустремлённость российской команды.

«Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол. Доволен отношением к игре, команда играла компактно, несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к Евро-2020 сборная России проведёт ещё один матч — 5 июня на своём поле сыграет с Болгарией.

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