Нанкин, Китай, , 03:54 — REGNUM Китайские пользователи мобильного Интернета тратят четверть своего ежедневного времени на серфинг и просмотр коротких, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Число пользователей коротких онлайн-видео в Китае достигло 873 млн в 2020 году, говорится в отчете Национального управления по авторским правам. Кроткие видео стали «третьим языком» в мобильном Интернете после текста с изображениями и голоса.

В прошлом году отрасль авторских прав в Интернете также впервые пересекла отметку в 1 трлн юаней (около $157 млрд) в Китае, добавили в управлении.