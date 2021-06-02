Оттава, , 03:53 — REGNUM Комбинированное использование вакцин от коронавирусной инфекции, созданных компаниями AstraZeneca, Moderna и Pfizer, одобрил Национальный совещательный комитет Канады. Об этом 1 июня сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

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Речь идет о «смешанном графике вакцинации», позволяющим применять разные препараты в ходе курса по иммунизации. Отмечается, что решение приятно на основании научной информации и мнений экспертов.

Вместе с тем вакцины должны распространиться в соответствии с определенным порядком. Так, если первый укол был сделан препаратом AstraZeneca, то при втором посещении пунктов вакцинации пациент может получить любую из трех указанных вакцин. Однако в случае прививки препаратами Moderna или Pfizer вторую дозу можно вводить, используя только одну из этих двух вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая фармрегулятор Канады разрешил вакцинацию от COVID-19 среди подростков в возрасте от 12 лет препартом компании Pfizer.

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