Нанкин, Китай, , 03:51 — REGNUM Заражение человека птичьим гриппом штамма H10N3 было зафиксировано в городе Чжэньцзян провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, у 41-летнего мужчины 23 апреля развилась лихорадка и другие симптомы, а уже 28 апреля он был госпитализирован. В настоящее время он находится в стабильном состоянии и в целом готов к выписке.

Все близкие контакты пациента в Цзянсу были помещены под медицинское наблюдение и был начат экстренный мониторинг, сообщили в комиссии, добавив, что ничего ненормального обнаружено не было. 28 мая Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний провел секвенирование всего генома образца, и результат был положительным для вируса H10N3.

Анализ всего генома показывает, что вирус птичьего происхождения не является сильно заразным для людей. По мнению экспертов имеется «очень низкий» риск крупномасштабной вспышки.