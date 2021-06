Ирвайн, США, , 03:49 — REGNUM Серверы World Of Warcraft Classic подверглись DDoS-атаке во время запуска «новой» онлайн-игры Blizzard World of Warcraft: The Burning Crusade. Об этом 2 июня разработчики игры сообщили на своей twitter-странице.

Они написали в публикации, что геймеры могут сталкиваться с проблемами сетевых задержек и отключения от серверов. Авторы игры отметили, что «активно работают над устранением проблемы».

https://twitter.com/WarcraftDevs/status/1399861159377858560

Напомним, Blizzard запустила серверы The Burning Crusade 2 июня 2021 года, в 01:00 по московскому времени. Игра представляет собой версию дополнения, которое World of Warcraft получила в 2007 году.

