Богота, , 03:55 — REGNUM В Колумбии за последние сутки было выявлено почти 26 тыс. новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что обновило ранее установленный в стране антирекорд. Об этом министерство здравоохранения и социальной защиты страны 2 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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По данным ведомства, 1 июня в Колумбии было подтверждено 25 966 новых случаев заражения коронавирусом, 523 смерти пациентов с COVID-19, а также выздоровление 23 833 пациентов. Всего с начала пандемии в стране число случаев заражения достигло 3 432 422, умерших — 89 297, выздоровевших — 3 193 406.

Отмечается, что в столице страны Боготе с начала пандемии выявлен 971 881 случай заражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Колумбии было выявлено более 23 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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