Гуанчжоу, Китай, , 03:46 — REGNUM Многороторный беспилотный летательный аппарат с биологическими образцами вылетел из больницы в южно-китайском мегаполисе Гуанчжоу для доставки анализов китайскую компанию по медицинскому диагностическому тестированию KingMed Diagnostics Group Co., Ltd в Гуанчжоу, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

При максимальной скорости полета в 50 км/час беспилотник потратил на доставку десять минут, что намного меньше, чем 30 минут, которые требуются для автомоибльного транспортного средства. Директор центра управления логистикой KingMed Diagnostics Лю Вэйминь сказал, что дроны обычно несут вес менее пяти килограммов, что подходит для транспортировки биологических образцов.

Менеджер добавил, что беспилотник компании был оснащен коробкой образцов для логистики холодовой цепи, чтобы обеспечить безопасность образцов, а доставка осуществляется без контакта с человеком.

Президент Второй провинциальной центральной больницы провинции Гуандун Цюй Хунъин сказал, что служба тестирования KingMed Diagnostics может помочь клиническим лабораториям больницы в предоставлении пациентам быстрых результатов медицинских тестов.