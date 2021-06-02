Кито, , 03:39 — REGNUM В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 1653 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эквадорской территории достигло 427 690. Также за минувшие сутки в республике скончались 46 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 скончались 15 137.

При этом наиболее крупный очаг распространения инфекции находится в провинции Пичинча — там за 1 июня выявили 937 инфицированных. При этом 859 из них приходится на столицу Эквадора Кито.