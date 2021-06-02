Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Кибератака на IT-системы компании JBS — крупнейшего в США производителя мяса — привела к остановке всех его предприятий, сообщило 1 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источник в американском профсоюзе работников пищевой промышленности и торговли (United Food & Commercial Workers).

По предварительной информации, хакерская атака была совершена 30 мая. Злоумышленники использовали программы-вымогатели, как и в случае с оператором крупнейшего в США трубопровода Colonial Pipeline.

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В первый день после инцидента источники сообщили о приостановке работы на нескольких предприятиях JBS, в том числе в Канаде и Австралии.

По подсчётам экономистов Bloomberg, кибератака привела к временному сокращению производства говядины в США на 20%. Расследованием инцидента занимается Федеральное бюро расследований США.

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