Южно-Сахалинск, , 03:19 — REGNUM На Сахалине очередь из желающих привиться от коронавируса не уменьшается, а с каждым днём увеличивается. Так, за последние сутки она выросла ещё на 162 человека. На вечер 1 июня прививки в островном регионе ожидают уже 43 313 сахалинцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Власти Сахалина поставили цель до сентября привить 180 тыс. человек.

За последние сутки вакцинировался 691 житель Сахалина, за всё время — 76 672 человека.

Получили вторую дозу препарата от коронавируса и завершили курс вакцинации 64 478 сахалинцев, в том числе 189 человек за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — девять). За весь период пандемии, по состоянию на вечер 1 июня, в островном регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось уже у 23 027 человек.