Магадан, , 03:22 — REGNUM Минсельхоз Магаданской области начал отбор получателей субсидий среди фермеров — подать заявки можно до 5 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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Конкурсный отбор проходит по нескольким направлениям: снижение финансовой нагрузки, достижение целевых показателей в животноводстве, поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и мероприятия в области мелиорации земель сельхозназначения.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что сельское хозяйство в регионе восстанавливается. За последнее время в развитие отрасли было вложено более 2,5 млрд рублей.

Так, в 2020 году на поддержку колымских аграриев было выделено около 260 млн рублей. Несмотря на пандемию в 2020 году были достигнуты хорошие показатели по сбору картофеля — более 4,6 тыс. тонн, что составило 196% к уровню 2019 года. Овощей открытого грунта 1710,9 тонны — 128% к уровню 2019 года, в том числе капусты 1517,6 тонны (136%).

Как сообщало ИА REGNUM, забайкальских сельхозтоваропроизводителей поддержали рублём — речь идёт о 72,7 млн, из которых 55,8 млн рублей составляет субсидия на финансовое обеспечение части затрат на развитие животноводства.