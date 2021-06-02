Пекин, , 03:12 — REGNUM Китай обнародовал 100 туристических маршрутов, которые могут помочь людям узнать больше об истории Коммунистической партии Китая (КПК), сообщает Министерство культуры и туризма КНР, передает агентство Синьхуа.

Это произошло в рамках усилий по празднованию 100-летия со дня основания КПК. Среди выбранных маршрутов 52 помогут людям узнать о борьбе КПК в революционные годы, 20 — это групповые продукты, которые отражают прогресс страны в области науки и техники, а также строительстве инфраструктуры, в то время как остальные 28 будут отражать усилия Китая по борьбе с нищетой, оживлению сельских районов и улучшению экологии.

Китайские места с революционным прошлым пережили туристический бум в последние годы, получив 1,41 млрд гостей в 2019 году, по сравнению со 140 млн в 2004 году, согласно данным министерства.

Маршруты были выбраны Министерством культуры и туризма в сотрудничестве с Отделом пропаганды ЦК КПК, Институтом истории партии и литературы ЦК КПК и Национальной комиссией по развитию и реформам КНР.