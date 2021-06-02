Женева, Швейцария, , 03:12 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не проводить специальные проверки на границах в связи с выявлением первого случая заражения птичьим гриппом H10N3. Об этом 1 июня сообщил журналистам представитель отделения ВОЗ в Женеве Тарик Яшаревич.

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«ВОЗ не рекомендует проведения специального скрининга на пунктах въезда в том, что касается этого события. Не рекомендовано также применение каких-либо ограничений на путешествия и торговлю», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 зарегистрировали в Китае. Инцидент произошёл в апреле, а последующий анализ генома вируса показал, что у него отсутствует возможность «эффективно» заражать людей.

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