Пекин, , 03:08 — REGNUM Сильные дожди обрушились на южно-китайскую провинцию Гуандун, вызвав подтопление в нескольких городах и приостановку авиасообщения, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

По данным провинциальных департаментов метеорологии и гидрологии, сильные ливни были зафиксированы в 16 городах провинции. Метеорологическая обсерватория Гуандуна прогнозирует, что дожди продолжатся до субботы. Международный аэропорт столицы провинции города Гуанчжоу Байюнь отменил 37 рейсов и задержал 23 вылетающих рейса 1 июня.

Дождливая погода также привела к трудностям в противоэпидемической работе в Гуанчжоу, где проводится массовое тестирование населения на вирус, чтобы обуздать недавнюю вспышку COVID-19.