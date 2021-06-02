Южно-Сахалинск, , 03:07 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — девять). За весь период пандемии, по состоянию на вечер 1 июня, в островном регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось уже у 23 027 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Ещё один сахалинец скончался от COVID-19 — с болезнью не справился житель Долинска 1952 года рождения. За всё время в области умерли 54 носителя коронавируса.

За прошедшие сутки врачи закрыли ещё 24 больничных листа в связи с полным выздоровлением пациентов. Всего на Сахалине успешно справились с болезнью 22 573 человека. Ещё 400 носителей коронавируса лечатся на дому или в инфекционных госпиталях.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Петербурге госпитализация взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на эту болезнь увеличилась на 21,85% по сравнению с данными прошлого вторника, 25 мая. За минувшие сутки в больницы доставлены 329 таких пациентов, тогда как неделю назад их было 270.