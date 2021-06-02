Женева, Швейцария, , 03:16 — REGNUM За прошедшую неделю в мире число вновь заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 снизилось на 15%, а умерших пациентов с COVID-19 — на 7%. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 2 июня.

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По данным ВОЗ, в период с 24 по 30 мая в мире умерли 78 667 пациентов с COVID-19, что меньше предыдущего периода на 7%. За этот же период число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 3 550 456, что дало снижение на 15%.

Рост заболеваемости на 22% зафиксирован в Африке (при росте смертности на 11%), на 6% — в Западно-Тихоокеанском регионе. В Европе, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, Северной и Южной Америке наблюдается сокращение заболеваемости на 1−26%, при одновременном сокращении смертности на 1−18%.

По состоянию на 30 мая в мире с начала пандемии было выявлено 169 604 858 заразившихся коронавирусом и 3 530 837 скончавшихся от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 352 685 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 8055 пациентов с COVID-19.

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