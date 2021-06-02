Хэфэй, Китай, , 03:02 — REGNUM Китайские ученые установили новый мировой рекорд по времени удержания плазмы температурой 120 млн градусов Цельсия в течение 101 секунды в токамаке в рамках недавнего эксперимента, проведенного 28 мая, сообщает агентство Синьхуа.

О прорыве объявил научный сотрудник Института физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP) Гун Сяньцзу, который отвечает за эксперимент, проведенный в Хэфэе, столице восточно-китайской провинции Аньхой.

Эксперимент на экспериментальном продвинутом сверхпроводящем токамаке (EAST), или «китайском искусственном солнце», также обеспечил удержание плазмы температурой 160 млн градусов Цельсия на протяжение 20 секунд в магнитном поле.

Конечная цель EAST, расположенного в Хэфэе, состоит в том, чтобы обуздать ядерный синтез, подобный тому, что происходит на Солнце, используя дейтерий, в изобилии содержащийся в море, и обеспечить постоянный приток чистой энергии. Подсчитано, что дейтерий в одном литре морской воды может производить в результате реакции синтеза количество энергии, эквивалентное 300 литрам бензина.

Около 300 ученых и инженеров мобилизованы для поддержки работы экспериментальной установки в форме пончика, которая включает в себя вакуумную систему, систему радиочастотных волн, систему лазерного рассеяния и микроволновую систему. Подготовительные и модернизационные работы для эксперимента начались около года назад, сообщили в институте.

«Это огромное достижение в области физики и техники Китая. Успех эксперимента закладывает основу для того, чтобы Китай построил свою собственную станцию ядерного синтеза», — сказал директор ASIPP Сун Юнтао.

В ноябре 2018 года EAST генерировал электронную температуру в 100 млн градусов Цельсия в своей основной плазме, что почти в семь раз превышает температуру внутренней части Солнца. В прошлом году EAST удерживал плазму температурой 100 миллионов градусов Цельсия в течение 20 секунд.

В отличие от ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и природный газ, которые находятся под угрозой истощения и представляют угрозу для окружающей среды, сырье, необходимое для «искусственного солнца», на земле практически не ограничено. Поэтому термоядерная энергия считается идеальной «конечной энергией», способной помочь Китаю реализовать углеродную нейтральность.

Термоядерная энергия, один из величайших рубежей современной физики, требует не только высочайших научных исследовательских способностей, но и массивных экспериментальных инструментов. С момента старта своей работы в 2006 году, спроектированный и разработанный Китаем EAST стал открытой испытательной платформой для китайских и международных ученых для проведения экспериментов, связанных с термоядерным синтезом.