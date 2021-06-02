Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена приостановила реализацию программы, в соответствии с которой федеральные земли в штате Аляска планировалось передавать в аренду для последующей разработки нефтяных и газовых месторождений. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел США.

Программу разработали при бывшем президенте США Дональде Трампе. Незадолго до окончания своих президентских полномочий он одобрил соглашения о передаче в аренду 160 тыс. га земли.

В январе этого года Байден наложил мораторий на реализацию этой инициативы, а 1 июня распорядился приостановить действие программы до завершения «всеобъемлющего анализа» возможных последствий разработки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден ещё в ходе предвыборной кампании осенью 2020 года пообещал запретить разработку нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях, которую разрешил Трамп.

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