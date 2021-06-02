Оттава, , 02:53 — REGNUM Канадский рыбак Мэтт Майерс спас белку, атакованную в воде агрессивными окунями, сообщает портал UPI.

Сообщается, что мужчина рыбачил в реке Мирамиши и заметил подозрительные всплески в воде. Присмотревшись он увидел несколько окуней. Майерс понял, что рыбы атакуют белку, оказавшуюся в воде. Тогда он взял весло и помог животному выбраться из воды, а затем доставил белку на берег.

Майерс предположил, что агрессивное поведение окуней вызвано брызгами, которые они приняли за готовую к нересту рыбу. При этом он отрицает, что окуни осознанно собирались съесть животное.