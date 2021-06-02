Пекин, , 02:51 — REGNUM Китайские производители стали активизируют меры по переходу к производству со сверхнизким уровнем выбросов, поскольку страна стремится к более экологичному экономическому росту, сообщает агентство Синьхуа.

По состоянию на конец февраля, по словам исполнительного директора Китайской ассоциации черной металлургии (CISA) Хэ Вэньбо, около 620 млн тонн мощностей по производству сырой стали 229 компаний завершили или находятся в процессе модернизации в сторону ультранизкого уровня выбросов.

Для того, чтобы сталелитейная промышленность полностью реализовала концепцию сверхнизких выбросов, потребуются инвестиции в размере около 260 млрд юаней (около $40,7 млрд), что увеличит эксплуатационные расходы более чем на 50 млрд юаней в год, сказал он.

Энергично продвигая корректировку промышленной структуры, оптимизацию энергетической структуры, сверхнизкие выбросы и низкоуглеродистую трансформацию, сталелитейная промышленность Китая в последние годы добилась заметного прогресса в экологичном развитии.

По данным CISA, крупнейшие предприятия черной металлургии сократили совокупное потребление энергии на тонну стали на 58% в период с 2015 по 2020 год. Экологизация сталелитейной и других энергопотребляющих отраслей промышленности является важной частью более широких усилий Китая по сокращению загрязнения и борьбе с изменением климата.

Китай ранее объявил, что будет стремиться к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Компания China Baowu Steel Group Corporation Limited (China Baowu), крупнейший в мире сталелитейный конгломерат, в январе объявила о своей цели достичь пика выбросов углекислого газа до 2023 года, сократить выбросы углекислого газа на 30% до 2035 года и достичь углеродной нейтральности до 2050 года.

По официальным данным, объем производства сырой стали в Китае в 2020 году составил 1,07 млрд тонн.