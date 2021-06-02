Нью-Йорк, США, , 02:49 — REGNUM Совет Безопасности ООН будет проводить ряд встреч в очном формате уже в июне, заявил постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон в ходе пресс-конференции.

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«Мы возвращаемся в зал заседаний Совета Безопасности ООН», — заявил он.

Дипломат добавил, что заседания будут приходить при ряде санитарных ограничений. В частности, от каждой страны на них сможет участвовать не более двух человек. Также всем участникам встречи будет необходимо носить медицинские маски. Юргенсон не исключил, что в течение июня эти ограничения снимут.

Напомним, первая очная встреча Совбеза ООН прошла 25 мая. При этом Россия долгое время настаивала на возвращении к очным встречам делегаций.