Пекин, , 02:47 — REGNUM Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг (CSRC) дала зеленый свет торговле опционами на сырую нефть и пальмовое масло и одобрила привлечение иностранных инвесторов к торгам, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Торговля сырой нефтью начнется на Шанхайской международной энергетической бирже с 21 июня. Торговля пальмовым маслом, в свою очередь, начнется на Даляньской товарной бирже 18 июня.

Сырая нефть и пальмовое масло являются основными оптовыми товарами. С момента листинга соответствующих фьючерсных контрактов рынок в целом был стабильным, с широким участием промышленных клиентов, говорится в сообщении CSRC.

Привлечение иностранных инвесторов в соответствующие перечисленные опционы помогает удовлетворить индивидуальные и уточненные потребности в управлении рисками китайских и зарубежных субъектов реального сектора экономики. Это также способствует стабильному и здоровому развитию соответствующих отраслей промышленности.

CSRC уделяет пристальное внимание функционированию рынка сельскохозяйственной продукции, энергии, полезных ископаемых и других фьючерсных опционов, связанных с экономикой и средствами к существованию людей, заявил пресс-секретарь CSRC Гао Ли.

Комиссия будет эффективно защищать от рыночных рисков и пресекать чрезмерные спекуляции, а также решительно расследовать и наказывать нарушения законов и правил на фьючерсном рынке. Она также будет активно сотрудничать с соответствующими департаментами в осуществлении макрорегулирования в отношении сыпучих товаров, добавил Гао.