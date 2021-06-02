Южно-Курильск, Сахалинская область, , 02:43 — REGNUM На Сахалине военным СУ СКР по Восточному военному округу завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора ООО «Передвижная механизированная колонна-2» (ООО «ПМК-2») Александра Антошина. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве домов на Курилах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Следствие выяснило, что ООО «ПМК-2» в 2014 году стало подрядчиком строительства 40-квартирного и 74-квартирного жилых домов в посёлке Горячий Пляж и селе Головнино на острове Кунашир. Стоимость госконтракта превышала 748 млн рублей.

Директор строительной компании поручил подчинённым отступить от утвержденной проектно-сметной документации. Антошин подписывал документы с недостоверными сведениями и направлял генподрядчику для подписания и оплаты. Таким образом ООО «ПМК-2» незаконно получило 64 млн рублей, которыми Антошин распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемый во всём признался и возместил 11 млн рублей в счет погашения ущерба.

Суд арестовал недвижимое имущество Антошина: 2-комнатную квартиру в Липецке площадью 63 кв. м., дом с земельным участком в Южно-Сахалинске, два земельных участка в Долинском районе.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке возбуждено уголовное дело о хищении средств, предоставленных при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».