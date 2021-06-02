Тунис, , 02:44 — REGNUM В результате кораблекрушения у берегов Туниса утонули 23 мигранта из Ливии, пытавшиеся добраться по Средиземному морю до Италии. Об этом со ссылкой на представителя тунисского Красного Полумесяца 1 июня сообщает агентство Reuters.

«(Тунисский) военно-морской флот спас 70 мигрантов, а 23 других утонули в лодке, в которой находилось более 90 мигрантов, направлявшихся из Ливии в Европу», — приводит агентство слова представителя гуманитарной организации.

По его словам, военные моряки также спасли 39 мигрантов, которые находились на другом затонувшем судне. А всего за последние недели у побережья Туниса погибли более 120 мигрантов, выход которых в море спровоцировало улучшение погоды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 50 человек пропали без вести после крушения их лодки около берегов Туниса.

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