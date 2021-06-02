Загреб, , 07:33 — REGNUM В Хорватии, в соответствии с результатами 7039 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 26 мая.

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К аппаратам ИВЛ подключено 82 пациента. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 1843.

В Хорватии 356 397 человек заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 8034.

Напомним, что раннее 26 мая в Хорватии было подтверждено 538 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 21 смертельный случай.