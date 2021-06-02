Москва, , 02:24 — REGNUM Санкции США, введённые в марте этого года, лишили западных производителей возможности поставлять в Россию оборонные изделия, а также оборонные услуги, под которыми подразумеваются в том числе и изделия двойного назначения. Об этом 2 июня сообщил телеканал РБК со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

Такой подход, по его словам, позволяет американцам не столько сдерживать развитие российских оборонных технологий, сколько мешать развитию России в целом и, в частности, гражданской авиации.

«Например, МС-21 — гражданский самолет. Но они запретили ввоз композитных материалов для крыла. Хотя это абсурд, понятно. Думаю, это лукавая позиция в целом», — сказал Чемезов.

«Это затруднило, конечно, работу. Но в итоге сделан свой композитный материал, консоль крыла уже прибыла на Иркутский авиазавод», — цитирует телеканал главу «Ростеха».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте 2021 года Госдеп США включил Россию в число стран, куда запрещен экспорт оборонных изделий, а также оборонных услуг. Позже вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что новые санкции поставили под угрозу срыва контракты в авиационной отрасли.

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