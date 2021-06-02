Красноярск, , 02:25 — REGNUM В среду, 2 июня, в Красноярске будет малооблачно, без осадков, температура воздуха +27…+29 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:15 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью со 2 на 3 июня ожидается до +10…+12 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость южного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В четверг, 3 июня, в Красноярске до +27…+30 °C днём и +14…+16 °C ночью. Облачно, ночью дождь.

В пятницу, 4 июня, в Красноярске ожидается до +22…+25 °C днём. Ночью — до +12…+13 °C. Облачно, дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 2 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами заморозки до — 2 °C.

На юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается юго-западный ветер на порывах до 15−20 м/с. На юге Туруханского района сильные дожди.

2−4 июня в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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