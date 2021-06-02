Сараево, , 02:25 — REGNUM В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 2729 проведённых ПЦР-тестов, подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 1 июня.

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Заражение было подтверждено у 41 жителя Федерации Боснии и Герцеговины и у 31 жителя Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 20 420 случаев заражения коронавирусом и 9211 смертельных случаев.

Напомним, что раннее 31 мая в Боснии и Герцеговине было подтверждено 173 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 42 смертельных случаев.