Бразилиа, , 02:07 — REGNUM Бразилия примет в стране Кубок Америки по футболу и уже определилась с четырьмя из пяти городов, где будут проводиться игры турнира. Об этом президент Бразилии Жаир Болсонару заявил вечером 31 мая.

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По его словам, в настоящее время о готовности принять матчи турнира заявили уже четыре губернатора — из федерального округа Бразилиа, штатов Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу-ду-Сул и Гояс. На подходе ещё один регион, который примет решение в ближайшее время.

Жаир Болсонару «Всё указывает на то, что с соблюдением всех протоколов, Бразилия примет Кубок Америки»

Напомним, что Кубок Америки, который должен был состояться в марте 2020 года, из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год. Его планировалось с 13 июня по 10 июля провести в Аргентине и Колумбии. В конце мая 2021 года Колумбия попросила Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) перенести турнир на конец года из-за осложнённой социально-политической ситуации в стране, однако футбольные функционеры отказали в этом, лишив страну права проведения соревнования.

31 мая КОНМЕБОЛ объявила о том, что предстоящий Кубок Америки — 2021 официально перенесён из Аргентины в Бразилию, после чего несколько бразильских штатов отказались принять у себя игры континентального первенства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Бразилии ещё не приняли окончательного решения о проведении в стране Кубка Америки — 2021 по футболу.

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