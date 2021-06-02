Иерусалим, , 02:04 — REGNUM Наблюдательный пункт, который был установлен сирийскими военными на Голанских высотах, уничтожила армия Израиля. Об этом 2 июня сообщил ее представитель Авихай Эдри на странице в Twitter.

В его заявлении подчеркивается, что израильская сторона «не потерпит никаких попыток нарушить суверенитет еврейского государства». По информации Эдри, объект был взят штурмом, а затем взорван.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая ВВС Израиля обстреляли позиции ливанского шиитского движения «Хезболла» в сирийской провинции Эль-Кунейтра.

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