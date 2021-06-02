Анкара, , 01:58 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время встречи с президентом США Джо Байденом на саммите НАТО намерен обсудить причины напряженности в турецко-американских отношениях. Об этом 1 июня сообщил телеканал TRT Haber.

«Я спрошу, почему наши отношения стали такими напряженными», — сказал турецкий лидер, когда его попросили назвать возможные темы переговоров с президентом США.

Эрдоган отметил, что при бывшем американском президенте Дональде Трампе отношения Турции и США не достигали такой степени напряженности. Одним из факторов, препятствующим нормализации отношений, президент Турции назвал поддержку американской администрацией «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую в Анкаре считают террористической.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден и Эрдоган могут встретиться на саммите НАТО, который пройдёт 14 июня в Брюсселе.

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