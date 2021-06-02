Бразилиа, , 01:51 — REGNUM Новое заседание по поводу разрешения импорта в Бразилию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» пройдет 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе бразильского фармрегулятора (Anvisa).

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Также будет обсуждаться возможное согласование другого препарата для вакцинации от COVID-19 — индийского Covaxin.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня общее количество подтвержденных случаев заражения в Бразилии достигло 16 624 480, включая вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 — 78 926.

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