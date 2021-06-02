Сантьяго, , 01:49 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 5040 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 1 389 357. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 44 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умерли 29 344 человека.

При этом всего в двух регионах Чили из 16 зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня власти Чили решили ужесточить карантин в 19 муниципалитетах страны. По данным чилийского минздрава, страна переживает сильный рост заболеваемости COVID-19.