Любляна, , 01:59 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 1451 проведённого ПЦР-теста, подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 1 человек скончался. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 1 июня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

39% взрослого населения были вакцинированы от коронавируса, а четверть населения была полностью привита обеими дозами, но для образования коллективного иммунитета против основного штамма нового коронавируса потребуется не менее 60% вакцинированных, предупредила на пресс-конференции правительства Словении ведущий инфектолог Бояна Беович.

В Словении около 254 045 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 4376 смертельных случаев.