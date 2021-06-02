Хартум, , 01:32 — REGNUM Новое руководство Судана пересматривает соглашение с Россией по морской базе из-за желания достичь большей выгоды, заявил 1 июня начальник штаба вооруженных сил республики Мухаммад Усман аль-Хусейн в интервью суданскому телеканалу Blue Nile.

По его словам, соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России «было подписано при прежнем режиме», но не ратифицировано в соответствии с суданским законодательством.

«Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах. Мы хотим в реализации этого соглашения достичь выгоды для себя», — сказал аль-Хусейн.

В том же интервью он заявил, что власти Судана будут больше открыты к военному сотрудничеству с Соединёнными Штатами.

Добавим, в конце апреля в российском посольстве уже опровергали сообщения о приостановке действия российско-суданского соглашения о строительстве морской базы в Судане.

Читайте также: В посольстве России опровергли приостановку соглашения о базе ВМФ в Судане

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году в Судане был совершен военный переворот. Армия отстранила президента Омар аль-Башира, правившего в республике с 1989 года. Власть в стране перешла к военным.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный переворот в Судане: министр обороны объявил о задержании президента