Иерусалим, , 01:33 — REGNUM В израильском Кнессете (парламенте) 2 июня пройдут выборы нового президента Израиля. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

«Выборы следующего президента Израиля состоятся в среду, 2 июня. Президентские выборы пройдут путём тайного голосования на пленуме Кнессета», — говорится в сообщении.

На президентский пост претендуют два кандидата. Это Мирьям Перец, удостоенная в 2018 году престижной Премии Израиля за вклад в «укрепление израильского духа» и Ицхак Герцог, с 2018 года возглавляющий Еврейское агентство для Израиля «Сохнут». Победитель выборов станет 11-м главой еврейского государства и в начале июля сменит действующего президента Реувена Ривлина, срок семилетних полномочий которого истекает 9 июля.

Напомним, что президента, который в Израиле выполняет представительские функции, а также поручает одному из депутатов Кнессета сформировать правительство по итогам парламентских выборов, Кнессет избирает путём тайного голосования на единственный семилетний срок. Для победы кандидат должен получить 61 голос депутатов.

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