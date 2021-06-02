Бразилиа, , 01:26 — REGNUM Общее количество зарегистрированных случаев выздоровления от коронавирусной инфекции в Бразилии достигло 15 068 146. Об этом 1 июня сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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Ранее в стране число подобных фактов составляло 14 964 631. Вместе с тем с начала пандемии в стране было выявлено 16 624 480 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За сутки этот показатель увеличился на 78 926 носителей.

Кроме того, за 24 часа в Бразилии от осложнений при COVID-19 умерли 2408 пациентов. Всего из-за этого заболевания в стране скончались 465 199 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Бразилия ввела запрет для иностранцев на въезд на свою территорию из-за ситуации с коронавирусом. Однако для авиапассажиров сделали исключение.

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